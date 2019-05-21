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Posted 21 мая 2019, 18:12

Published 21 мая 2019, 18:12

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Свердловские садоводы начали переходить на плату за вывоз мусора по факту

21 мая 2019, 18:12
Садоводческие товарищества Свердловской области переходят на оплату вывоза ТКО по факту их накопления. Первыми, кто опробовал нововведение, стали садоводы восточного кластера, которых обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза», сообщает «Уралинформбюро».

На данный момент договоры с региональными операторами заключили более 176 садоводческих товариществ. Из них 112 расположены в Екатеринбурге, остальные 64 в других регионах области. Руководство операторов называет переход на оплату по факту логичным и закономерным.

Активный сезон у дачников длится не круглый год, зимой, например, мусор не накапливается. Поэтому мы, как регоператор, пошли им навстречу и ввели трехмесячный мораторий, результатом которого стал переход почти трети товариществ, которые работают в зоне деятельности ЕМУП «Спецавтобаза», на факт,отметил директор компании Григорий Вихарев.

Чтобы садоводческому товариществу перейти на оплату вывоза ТКО по факту необходимо обустроить собственную контейнерную площадку и внести её в муниципальный реестр, а после обратиться с заявкой к региональному оператору. Переход возможен во всех административно-производственных зонах Свердловской области.

#Общество#Свердловская область#Вывоз мусора#Садоводы#Платежи#Садоводческое товарищество#ТКО
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