Свердловские садоводы начали переходить на плату за вывоз мусора по факту

Posted 21 мая 2019, 18:12
Published 21 мая 2019, 18:12
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
На данный момент договоры с региональными операторами заключили более 176 садоводческих товариществ. Из них 112 расположены в Екатеринбурге, остальные 64 в других регионах области. Руководство операторов называет переход на оплату по факту логичным и закономерным.
Активный сезон у дачников длится не круглый год, зимой, например, мусор не накапливается. Поэтому мы, как регоператор, пошли им навстречу и ввели трехмесячный мораторий, результатом которого стал переход почти трети товариществ, которые работают в зоне деятельности ЕМУП «Спецавтобаза», на факт,отметил директор компании Григорий Вихарев.
Чтобы садоводческому товариществу перейти на оплату вывоза ТКО по факту необходимо обустроить собственную контейнерную площадку и внести её в муниципальный реестр, а после обратиться с заявкой к региональному оператору. Переход возможен во всех административно-производственных зонах Свердловской области.