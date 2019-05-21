Свердловские садоводы начали переходить на плату за вывоз мусора по факту

Активный сезон у дачников длится не круглый год, зимой, например, мусор не накапливается. Поэтому мы, как регоператор, пошли им навстречу и ввели трехмесячный мораторий, результатом которого стал переход почти трети товариществ, которые работают в зоне деятельности ЕМУП «Спецавтобаза», на факт,отметил директор компании Григорий Вихарев.