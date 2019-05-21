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Posted 21 мая 2019, 09:39

Published 21 мая 2019, 09:39

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Свердловской области ищут 15 новых судей

21 мая 2019, 09:39
В Свердловской области открыты вакансии на замещение 15 должностей в судах региона, пишет «Областная газета».

Квалификационная коллегия судей объявила об открытии 15 вакансий. В частности, свободны должности председателя Алапаевского суда, заместителя председателя Ленинского райсуда в столице Урала. Кроме того, вакантны три места в Свердловском облсуде. Также судьи требуются в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, Орджоникидзевский и Чкаловский суды. В Нижнем Тагиле открыта вакансия в Тагилстроевском райсуде. Вакантны должности судей в Береговском и Нижнетуринском ГО. Судьи требуются в Талицкий районный суд и в Сухоложский городской суд. Мировые судьи нужны в Тавдинском, Кировском и Асбестовском районах.

Ранее сообщалось, что председатель Арбитражного суда Свердловской области в 2018 году заработала 4,8 миллиона рублей.

#Общество#Свердловская область#Суд#Вакансия#Судья
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