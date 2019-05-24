MARUV: Моя цель войти в музыкальную историю

Как-то раз на одном из мероприятий я пересеклась с певцом Haddaway, который поет «What is love, baby, don’t hurt me». И он очень крутой чувак, я с ним хорошо общаюсь, и он сказал очень правильную вещь: «У меня куча премий — и Grammy, и MTV. Но проходит время, и ты понимаешь, что это просто куча железа, которое стоит на полке. Остаются важными только зрители твои, слушатели, твои песни, которые до сих пор востребованы, которые до сих пор знает даже молодое поколение, которое родилось гораздо позже, чем вышла эта песня». Мне эти слова очень запомнились. Я отношусь к премиям также. Во-первых, это бережет твои нервы, а во-вторых, ты просто ставишь перед собой другие цели. Цель войти в музыкальную историю, написать песню, которая стала бы музыкальной историей, которую слушало бы не одно поколение.