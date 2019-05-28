Аэропорт Кольцово возобновил рейсы Екатеринбург-Воронеж

Posted 28 мая 2019, 07:13
Published 28 мая 2019, 07:13
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Маршрут начнет работать с 7 июня. Выполнять перелеты будут лайнеры компании «РусЛайн». Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятница. Из Екатеринбурга борт будет вылетать в 6.40 по местному времени, из Воронежа — в 0.35. Время нахождения в пути составит 2 часа 35 минут. Перевозить пассажиров будут самолеты Bombardier CRJ-200 на 50 мест.
В настоящий момент перелеты в Воронеж не осуществляются. Ранее на направлении также работала компания «РусЛайн».
В мае этого года «РусЛайн» была оштрафована на 20 тысяч рублей за экономию на пассажирах. Во время задержек рейсов, которые один раз достигали 24 часов, пассажирам не предлагалось размещение в отеле. В некоторых случаях пассажирам не предоставлялось питье и горячее питание.