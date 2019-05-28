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Posted 28 мая 2019, 06:56

Published 28 мая 2019, 06:56

Modified 19 августа 2024, 22:19

Updated 19 августа 2024, 22:19

Роскомнадзор оштрафовал «Почту России» за потерю посылки в Екатеринбурге

Роскомнадзор оштрафовал «Почту России» за потерю посылки в Екатеринбурге

28 мая 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Роскомнадзор через арбитражный суд привлёк к ответственности «Почту России» за нарушения пересылки в филиалах УрФО. Штраф составил 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Свердловского арбитражного суда.

Трое жительниц Свердловской области обратились в Роскомнадзор с жалобой на «Почту России». У одной из них на стадии обработки была утеряна посылка, отправленная в Екатеринбург из Хабаровска. Вторая на день позже установленных сроков получила заказное письмо с объявленной ценностью. Ещё одной свердловчанке принесли извещение о заказном письме на четыре дня позже, чем требуется по закону.

Все нарушения были установлены и доказаны. Свердловский арбитражный суд вынес решение привлечь «Почту России» к административной ответственности и наложить штраф.

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