«Сигнал-3» в рамках БКАД установит в Нижнем Тагиле 2000 новых знаков и 15 светофоров

Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле за шесть лет отремонтируют 116 км дорог на общую сумму 3,6 млрд рублей. 95% от этой суммы будет выделено из федерального бюджета, оставшаяся часть — из местного. В 2019 году дорожники освоят 600 млн рублей и отремонтируют 24 участка на 21 улице. Со списком объектов, а также со схемами организации движения во время проведения работ можно ознакомиться на сайте города.