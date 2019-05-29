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Posted 29 мая 2019,, 08:20

Published 29 мая 2019,, 08:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Сигнал-3» в рамках БКАД установит в Нижнем Тагиле 2000 новых знаков и 15 светофоров

29 мая 2019, 08:20
МБУ «Сигнал-3» установит 2000 новых дорожных знаков и 15 новых светофоров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы оцениваются в 80 млн рублей, рассказал директор МБУ во время рабочей встречи.

Предприятие занимается дорожными работами совместно с подрядными организациями МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис». В обязанности «Сигнал-3» входит демонтаж ограждений и знаков, если они мешают ремонту.

Также учреждение занимается нанесением разметки на отремонтированные дороги. Применяется пластическая смесь — при помощи неё сейчас обновляются пешеходные переходы. По словам специалистов, это вещество держится гораздо дольше традиционного покрытия, но зимой и в дождь разметка становится скользкой.

Холодный пластик применяется также за границей. По поводу скользкости — нигде отработанной технологии по созданию противоскольжения нет. Мы планировали в этом году опробовать новый метод, но пока находимся на стадии экспериментов с применением кварцевых материалов. Пока мы не знаем, как это повлияет на стойкость покрытия, рассказал замдиректора по производству МБУ «Сигнал-3» Алексей Панченко.

Как рассказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов, на все мероприятия в рамках БКАД у предприятия заложено 80 миллионов рублей. Это позволит заменить 2000 дорожных знаков, а также отремонтировать 18 светофоров и установить ещё 15 новых. Кроме того, будет произведён монтаж шести километров дорожных ограждений и нанесено 25 кв. м. разметки.

Пока не все подрядные организации зашли на объекты, поэтому мы там для безопасности водителей и пешеходов наносим разметку краской, отметил Сизов.

Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле за шесть лет отремонтируют 116 км дорог на общую сумму 3,6 млрд рублей. 95% от этой суммы будет выделено из федерального бюджета, оставшаяся часть — из местного. В 2019 году дорожники освоят 600 млн рублей и отремонтируют 24 участка на 21 улице. Со списком объектов, а также со схемами организации движения во время проведения работ можно ознакомиться на сайте города.

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