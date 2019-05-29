В Одноклассниках пройдет конкурс молодых музыкантов в прямом эфире

Музыканты в ОК уже успешно экспериментировали с онлайн-концертами. Так, 16 мая в соцсети в прямом эфир прошел концерт группы Tiger Cave, которая поставила себе задачу выступать до тех пор, пока сумма всех реакций пользователей (классы, эмоции, репосты) не превысит 50 тысяч. Трансляция концерта Tiger Cave длилась более 11 часов и собрала около 4 млн просмотров.