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Posted 29 мая 2019,, 11:57

Published 29 мая 2019,, 11:57

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Одноклассниках пройдет конкурс молодых музыкантов в прямом эфире

29 мая 2019, 11:57
Победители конкурса в ОК отправятся на фестиваль LIVEFEST, где выступят в одной программе с группой «Ленинград», «Сплин», BrainStorm, Little Big.

Социальная сеть Одноклассники и платформа Barabanov.fm запускают конкурс ОК LIVE BANDS, в котором молодые музыканты смогут выступить в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией соцсети и побороться за главный приз – участие в музыкальном фестивале LIVEFEST на курорте Роза Хутор в Сочи.

Принять участие в конкурсе можно, прислав свою демонстрационную видеозапись с выступлением на электронную почту barabanov.fm@gmail.com. После получения подтверждения от Barabanov.fm, участнику сообщают дату выхода в эфир в ОК. В назначенное время конкурсанты с помощью приложения для прямых трансляций OK Live записывают свое выступление онлайн с хэштегом #oklivebands в названии трансляции.

Онлайн-концерт может длиться от 20 до 30 минут, посмотреть его можно будет в группе музыкантов, официальной группе с прямыми трансляциями OK LIve и на видеовитрине в соцсети с хэштегом #oklivebands. После окончания записи видео будет доступно для дальнейшего просмотра и обсуждения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Итоги будут объявлены 1 августа. Три победителя отправятся на курорт Роза Хутор для участия в музыкальном фестивале LIVEFEST с 16 по 18 августа, где выступят в одной программе с «Ленинградом», группой «Сплин», BrainStorm, Little Big и другими музыкантами.

Победителей будут определены по количеству отданных за то или иное видео классов и других эмоций пользователей.

Музыканты в ОК уже успешно экспериментировали с онлайн-концертами. Так, 16 мая в соцсети в прямом эфир прошел концерт группы Tiger Cave, которая поставила себе задачу выступать до тех пор, пока сумма всех реакций пользователей (классы, эмоции, репосты) не превысит 50 тысяч. Трансляция концерта Tiger Cave длилась более 11 часов и собрала около 4 млн просмотров.

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