Денис Симачев: дело ТОАЗа напоминает пьесу Шекспира «Много шума из ничего»

Во время следствия было установлено, что ТОАЗ продал швейцарской компании свою продукцию по рыночной цене. И это подтверждается 65,5 миллиардами рублей, которые были получены от «Нитрохем Дистрибьюшн». Конкуренты же заявили, что этих средств ТОАЗу хватит только на «поддержание штанов». Адвокат подсудимых Гофштейн уже опроверг эту информацию. Он сообщил в суде, что все это время на заводе велась модернизация, отчислялись налоги в бюджет, платилась зарплата и дивиденды.