Официальный сайт ЖК Метрополия — полная информация о современном жилом комплексе

Вы можете не переживать по поводу своего здоровья. Несмотря на то, что крупных парков нет в шаговой доступности, воздух достаточно чистый. Все из-за того, что в районе практически нет крупных промышленных предприятий. Администрация постоянно следит за экологической обстановкой, принимает все необходимые меры. У многих вызывает опасение то, что поблизости расположены крупные автомобильные магистрали, которые часто перегружены. Но это никак не сказывается на чистоте воздуха. ЖК расположен на небольшом отдалении от дороги, принимаются все действия для того, чтобы посадить максимальное количество растительности.