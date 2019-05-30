Официальный сайт ЖК Метрополия — полная информация о современном жилом комплексе

Posted 30 мая 2019,, 15:48
Published 30 мая 2019,, 15:48
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
ЖК Метрополия — это проект застройщика MR Group. Компания работает в отрасли с 2003 года, она имеет большой опыт в реализации проектов комфортабельного класса. Данный жилой комплекс находится на территории в ЮВАО.
Метрополия — это комплекс из 7 зданий. Сдача проекта будет осуществлена в I квартале 2021 года. В настоящий момент ведется активное строительство. Информация о дате начала строительства отсутствует.
Высота каждого дома будет составлять по 30 этажей. Данный жилой комплекс выполнен в формате современного городского жилья. Это полностью обустроенный квартал посреди города, который подходит для комфортной жизни.
Все семь домов имеют вентилируемые фасады. Отделка осуществляется с помощью клинкерной плитки из Германии. Каждый корпус уникален. При этом, они выполнены в единой дизайнерской концепции. Разработкой занималась компания SPEECH.
Особое внимание было уделено системам безопасности. Внутри стоят современные лифты, которые приходят максимум за 50 секунд. Имеются квартиры с панорамным остеклением. Отсюда открывается прекрасный вид на город.
Квартиры будут сдаваться сразу с отделкой от MR BASE. Останется только подобрать подходящие:
Вместе с квартирой вы получаете качественные стеклопакеты. На входе уже будет стоять стальная дверь. У каждого жильца есть место в кладовой для хранения сезонных вещей.
Если вы посмотрите официальный сайт ЖК Метрополия, то сможете сами в этом удостовериться. Минимальная площадь квартиры составляет 32.5 кв. м. Что касается студий, то их размер — 23,4 кв. м. Высота потолков составляет 2.95 м.
Особое внимание было уделено подъездам. Качественная отделка используется в местах общего пользования. На первом этаже находится место для консьержа.
Как уже отмечалось ранее, жилой комплекс находится в Юго-Восточном административном округе. Расположен он недалеко от центра Москвы. Поблизости находится Третье транспортное кольцо. В нескольких метрах простирается Волгоградский проспект. Здесь есть несколько остановок автобусов и троллейбусов. Вы привыкли ездить на метро? Добраться до него можно пешком. Всего в 5-10 минутах ходьбы расположена станция «Угрешская». Чуть дальше находится метро «Волгоградский проспект».
У вас не возникнет проблем с тем, чтобы в максимально сжатые сроки добраться до необходимого района Москвы. Вы можете передвигаться как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Район постоянно развивается. Это отличное место как для семейных людей, так и для молодежи, любящей всевозможные развлечения и отдых. Из ближайших достопримечательностей можно выделить:
Комплекс состоит из 7 корпусов. Это значит, что район будет быстро развиваться. Достаточно просто посмотреть на план развития района. Какие недостатки можно выделить? Из минусов можно выделить то, что поблизости нет больших парков, где можно совершать многочасовые прогулки. Для многих этот недостаток может быть весьма существенным.
Но следует учитывать, что это район, который находится неподалеку от центра Москвы, земля здесь очень дорогая, так что вряд ли кто-то вообще может позволить себе организовать здесь парк. Но вы можете максимально быстро добраться до парков на метро и прочем общественном транспорте. Зато поблизости есть скверы, в которых можно расслабиться.
Жилой комплекс застраивается в оживленном районе Москвы. Естественно, никаких проблем с инфраструктурой у вас не возникнет. Рядом работает несколько торговых центров. Среди самых популярных можно выделить: «Техно-Холл», «Дубровка», «Фэвори». Здесь есть не только магазинчики, но и салоны красоты. Рядом находится сразу 2 крупных спортивных клуба.
Есть и концертный зал MainStage. В непосредственной близости разместилась медицинская клиника и стоматология. Если вы заселитесь сюда с детьми, то тоже не будете разочарованы. Рядом имеются школы и детские садики. Молодежи понравится обилие кафе, ресторанов, кальянных. В шаговой доступности есть колледж, архитектурно-строительный институт и юридический университет. В общем, присутствует все для комфортной жизни.
Вы можете не переживать по поводу своего здоровья. Несмотря на то, что крупных парков нет в шаговой доступности, воздух достаточно чистый. Все из-за того, что в районе практически нет крупных промышленных предприятий. Администрация постоянно следит за экологической обстановкой, принимает все необходимые меры. У многих вызывает опасение то, что поблизости расположены крупные автомобильные магистрали, которые часто перегружены. Но это никак не сказывается на чистоте воздуха. ЖК расположен на небольшом отдалении от дороги, принимаются все действия для того, чтобы посадить максимальное количество растительности.
Как уже отмечалось ранее, компания работает с 2003 года. Она всегда сдает свои проекты в ранее обозначенные срок. Среди уже готовых комплексов можно выделить: Пресня Сити, Ясный, Воробьев дом, Водный. Договора заключаются исключительно в соответствии с требованиями современного законодательства. Риск для покупателя практически нулевой.
Компании MR Group доверяют крупнейшии финансовые организации. У рассматриваемого ЖК имеется аккредитация от ВТБ, Абсолют Банка, Россельхозбанка и, конечно. Сбербанка. Компетентные органы непрерывно следят за процессом строительства. Несмотря на то, что застройщик выбрал не самый простой проект, все сроки будут соблюдены.
Хотите перед покупкой посмотреть на то, как происходит застройка? Тогда отправляйтесь на территорию комплекса. Здесь находится офис продаж. Вы можете задать все интересующие вас вопросы специалистам. Они помогут заполнить все необходимые бумаги на покупку. Здесь же можно оформить ипотеку. Свои условия предлагают крупнейшие банки страны. Что касается процентных ставок, то они находятся на привлекательном уровне.
Часть стоимости квартиры можно оплатить с помощью материнского капитала. Но это все тонкости. Самые актуальные данные вы сможете получить на сайте или в офисах продаж.
Прямо сейчас можно приобрести недвижимость во всех корпусах. Она пользуется повышенным спросом. Трехкомнатных квартир здесь меньше. В 1 и 2 корпусах они уже раскуплены. Всего здесь 468 квартир. Однокомнатных — 209, двухкомнатных — 202, трехкомнатных — всего 57. Покупайте квартиры в ЖК Метрополия и повышайте свой уровень жизни.
Что касается конкретной стоимости, то она постоянно изменяется. Прямо сейчас вы сможете ознакомиться с актуальной ценой. Если вы задумались о том, чтобы улучшить свои жилищные условия, то задумайтесь о покупке квартиры прямо сейчас. Со временем стоимость на жилья в рассматриваемом ЖК будет только увеличиваться. Сегодня разброс цен составляет от 4.9 до 18.3 млн (информация на 16 мая 2019 года).
Оптимальный вариант — вносить 100% оплату. В таком случае вы можете рассчитывать на индивидуальную скидку от компании-застройщика. Можно получить рассрочку, правда ее максимальный срок составляет 1 год. Для того, чтобы получить самые выгодные условия ипотеки, необходимо посмотреть на предложения от аккредитованных банков. Единственный несущественный минус — придется подождать окончания строительства.
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