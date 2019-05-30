Свердловчане не смогли улететь в отпуск из-за овербукинга

Posted 30 мая 2019, 14:20
Published 30 мая 2019, 14:20
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Свердловчане должны были улететь сегодня, 30 мая, на самолёте авиакомпании «Азур Эйр». Когда туристы обратились к девушке на стойке регистрации, она сказала, что их нет в списках пассажиров. После часа ожидания фамилии семейной пары появились в списке, им дали посадочные талоны. Однако во время посадки в самолете им сообщили, что для них нет мест.
Представители авиакомпании объяснили, что при овербукинге, преимущество отдается тем пассажирам, которые купили билеты через турфирму вместе с проживанием и другими услугами. Свердловчане тоже купили билеты через турфирму, но не стали покупать тур целиком. За перелет они заплатили 54,4 тысячи рублей.
По словам туристов, пока ни со стороны авиакомпании, ни со стороны турфирмы не предпринято никаких действий. Просидев в аэропорту шесть часов, свердловчане отправились домой в Арамиль.