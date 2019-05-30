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Posted 30 мая 2019,, 13:50

Published 30 мая 2019,, 13:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Екатеринбурге одобрили строительство «золотого» автовокзала

30 мая 2019, 13:50
В Ботаническом районе Екатеринбурга на месте будущего строительства торгово-развлекательного центра с автовокзалом археологи провели историко-культурную экспертизу и не нашли объектов культурного наследия, которые могли бы помещать стройке.

Результаты экспертизы опубликовало Управление госохраны культурного наследия Свердловской области.

Эксперты сделали вывод, что на участке отсутствуют «ландшафтнотопографические и историко-культурные признаки наличия объектов культурного наследия», соответственно, территория может быть использована для строительства ТЦ и автовокзала.

Комплекс зданий и сооружений появится в районе улиц Белинского, Академика Шварца, Крестинского. Объект, в состав которого войдет Южный автовокзал, займет около 20 гектаров, его стоимость оценивается в 400 млн долларов.

В первом варианте проекта автовокзал был с позолотой, однако проектировщики поменяли цвет на белый.

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#Общество#Новости УрФО#Строительство#Автовокзал#Торговый центр#Южный автовокзал#Екатеринбург
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