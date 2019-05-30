В Екатеринбурге одобрили строительство «золотого» автовокзала

В Ботаническом районе Екатеринбурга на месте будущего строительства торгово-развлекательного центра с автовокзалом археологи провели историко-культурную экспертизу и не нашли объектов культурного наследия, которые могли бы помещать стройке.