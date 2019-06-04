Громкие уголовные дела России объединяет имя Германа Горбунцова

Самое интересное в этом деле это то, как Горбунцову постоянно удается выходить сухим из воды. Его стремление всегда и везде быть важным свидетелем уникально. В частности это касается тех дел, где ему бы не плохо было бы оказаться на одной стороне с обвиняемым. Правоохранители заочно уже называют его «серийный свидетель».