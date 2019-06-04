В Нижнем Тагиле на свободу вышел экс-замначальника столичного СК

Posted 4 июня 2019, 08:30
Published 4 июня 2019, 08:30
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Никандрова у колонии ожидали журналисты, однако освободившийся экс-силовик не стал давать комментариев. Он сел в машину, ждавшую его у проходной, и уехал.
Никандрова задержали в 2016 году, одновременно прошли задержания еще нескольких высокопоставленных силовиков. По версии следствия, они получили взятку за способствование в освобождении Андрея Койчукова (Итальянца), приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), путем смягчения им наказания.
В 2018 году Никандрова осудили и приговорили к пяти годам и шести месяцем колонии, в счет отбытия наказания зачлось время, проведенное в СИЗО. 11 мая этого года Никандров обратился в суд с просьбой об УДО. 24 мая ходатайство удовлетворили.