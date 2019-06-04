В Нижнем Тагиле на свободу вышел экс-замначальника столичного СК

В 2018 году Никандрова осудили и приговорили к пяти годам и шести месяцем колонии, в счет отбытия наказания зачлось время, проведенное в СИЗО. 11 мая этого года Никандров обратился в суд с просьбой об УДО. 24 мая ходатайство удовлетворили.