В сквере Пионерский в Нижнем Тагиле демонтировали фонтан, плиты и деревья

Posted 4 июня 2019, 11:42
Published 4 июня 2019, 11:42
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
На днях в сквер будет завезен гранит для дальнейшего монтажа. Кроме того, подрядчик НТК «Стройрегион» намерен навести порядок с зелёными насаждениями. Часть деревьев, как и планировалось, уже была вырублена. По словам главы города Владислава Пинаева, за долгие годы существования сквера появился хаос с зелёными насаждениями, который следует упорядочить, поэтому следует высадить новую растительность, чтобы придать скверу силуэт.
Вопросы есть, но они решаемые. Все работы ведутся в графике, ничего не вызывает опасений. Конечно, хотелось бы, чтобы работы закончились ко Дню города как некий подарок жителям Вагонки, отметил глава Нижнего Тагила.
Напомним, подрядчик заступил на объект в мае. Работы в Пионерском сквере выполняются в рамках благоустройства общественных территорий, которые получили максимальную поддержку от горожан. Основная часть средств на реконструкцию сквера поступит из федерального и областного бюджетов. Также в рамках программы по формированию комфортной городской среды в этом году благоустроят пять дворов и территорию ТОСа «Пограничный».