tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2019, 11:42

Published 4 июня 2019, 11:42

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В сквере Пионерский в Нижнем Тагиле демонтировали фонтан, плиты и деревья

4 июня 2019, 11:42
В Дзержинском районе в Нижнем Тагиле продолжаются работы по благоустройству Пионерского сквера. На объекте работает специализированная техника, демонтирована чаша фонтана и тротуарная плитка, а также вырублена часть деревьев.

На днях в сквер будет завезен гранит для дальнейшего монтажа. Кроме того, подрядчик НТК «Стройрегион» намерен навести порядок с зелёными насаждениями. Часть деревьев, как и планировалось, уже была вырублена. По словам главы города Владислава Пинаева, за долгие годы существования сквера появился хаос с зелёными насаждениями, который следует упорядочить, поэтому следует высадить новую растительность, чтобы придать скверу силуэт.

Вопросы есть, но они решаемые. Все работы ведутся в графике, ничего не вызывает опасений. Конечно, хотелось бы, чтобы работы закончились ко Дню города как некий подарок жителям Вагонки, отметил глава Нижнего Тагила.

Напомним, подрядчик заступил на объект в мае. Работы в Пионерском сквере выполняются в рамках благоустройства общественных территорий, которые получили максимальную поддержку от горожан. Основная часть средств на реконструкцию сквера поступит из федерального и областного бюджетов. Также в рамках программы по формированию комфортной городской среды в этом году благоустроят пять дворов и территорию ТОСа «Пограничный».

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Благоустройство#Владислав Пинаев#Дзержинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика