В сквере Пионерский в Нижнем Тагиле демонтировали фонтан, плиты и деревья

Напомним, подрядчик заступил на объект в мае. Работы в Пионерском сквере выполняются в рамках благоустройства общественных территорий, которые получили максимальную поддержку от горожан. Основная часть средств на реконструкцию сквера поступит из федерального и областного бюджетов. Также в рамках программы по формированию комфортной городской среды в этом году благоустроят пять дворов и территорию ТОСа «Пограничный».