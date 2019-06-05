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Posted 5 июня 2019,, 04:00

Published 5 июня 2019,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Галамарт» открывается в Нижнем Тагиле: электрический чайник за 199 рублей и подарки

5 июня 2019, 04:00
Реконструкция «Галамарта» в Нижнем Тагиле завершена, и 8 июня состоится праздничное открытие магазина. Гостей ждут подарки и полезные подарки для дома, ну, а главными презентами станут сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Нижний Тагил, ТЦ «Райт», ул. Садовая, 81.

Суббота — хороший день для шопинга, особенно, если товары можно купить по ШОК-ценам! Только 8 июня швабра в магазине будет стоить 99 рублей, электрический чайник — 199 рублей, кастрюля — 199 рублей, сушилка для белья — 249 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% — период скидки с 10 по 24 июня.

Еще в этот день в магазине состоится презентация бытовой техники «LEBEN» — покупатели смогут задать консультантам любые вопросы по продукции.

В 19.00 у гостей будет возможность получить отличные подарки — набор столовой посуды, гладильную доску, погружной блендер… Ну, а самым удачливым посетителям достанутся денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома, кухни и сада — инструменты, технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Цены здесь намного ниже, чем в других магазинах, к тому же каждый день действуют разнообразные акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Нижний Тагил, ТЦ «Райт», ул. Садовая, 81.

Часы работы: 09.00-21.00

Праздничное открытие: 8 июня с 09.00 до 19.00

#Свободное время#Нижний Тагил#Открытие#Галамарт
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