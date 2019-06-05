«Галамарт» открывается в Нижнем Тагиле: электрический чайник за 199 рублей и подарки

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома, кухни и сада — инструменты, технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Цены здесь намного ниже, чем в других магазинах, к тому же каждый день действуют разнообразные акции, скидки и распродажи.