«Галамарт» открывается в Нижнем Тагиле: электрический чайник за 199 рублей и подарки

Posted 5 июня 2019,, 04:00
Published 5 июня 2019,, 04:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Суббота — хороший день для шопинга, особенно, если товары можно купить по ШОК-ценам! Только 8 июня швабра в магазине будет стоить 99 рублей, электрический чайник — 199 рублей, кастрюля — 199 рублей, сушилка для белья — 249 рублей.
За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% — период скидки с 10 по 24 июня.
Еще в этот день в магазине состоится презентация бытовой техники «LEBEN» — покупатели смогут задать консультантам любые вопросы по продукции.
В 19.00 у гостей будет возможность получить отличные подарки — набор столовой посуды, гладильную доску, погружной блендер… Ну, а самым удачливым посетителям достанутся денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.
В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома, кухни и сада — инструменты, технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Цены здесь намного ниже, чем в других магазинах, к тому же каждый день действуют разнообразные акции, скидки и распродажи.
Адрес магазина: г. Нижний Тагил, ТЦ «Райт», ул. Садовая, 81.
Часы работы: 09.00-21.00
Праздничное открытие: 8 июня с 09.00 до 19.00