Открытие сплава по реке Чусовой назначено на 15 июня

В рамках фестиваля запланирован конкурс силачей имени легендарного чусовского богатыря — героя из очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка «Вася Балабурда». На открытии будет работать выставка-ярмарка, где мастера будут демонстрировать свои изделия и проведу уроки по художественным техникам. Кроме того, гостей приглашают посетить музей «Русская горница», где они получат возможность создать куклу-оберег.