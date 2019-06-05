Открытие сплава по реке Чусовой назначено на 15 июня

Posted 5 июня 2019, 05:58
Published 5 июня 2019, 05:58
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Для гостей фестиваля подготовят развлекательную программу, на месте будут работать интерактивные площадки. В этом году для зрителей впервые пройдут мастер-класс по речному слалому, а также показательные выступления коллектива клуба туристов «Азимут».
В рамках фестиваля запланирован конкурс силачей имени легендарного чусовского богатыря — героя из очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка «Вася Балабурда». На открытии будет работать выставка-ярмарка, где мастера будут демонстрировать свои изделия и проведу уроки по художественным техникам. Кроме того, гостей приглашают посетить музей «Русская горница», где они получат возможность создать куклу-оберег.