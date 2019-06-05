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Posted 5 июня 2019, 05:58

Published 5 июня 2019, 05:58

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Открытие сплава по реке Чусовой назначено на 15 июня

5 июня 2019, 05:58
15 июня в деревне Усть-Утка пройдёт традиционный фестиваль «Открытие сплава по Чусовой». Впервые мероприятие состоится летом, рассказали организаторы.

Для гостей фестиваля подготовят развлекательную программу, на месте будут работать интерактивные площадки. В этом году для зрителей впервые пройдут мастер-класс по речному слалому, а также показательные выступления коллектива клуба туристов «Азимут».

В рамках фестиваля запланирован конкурс силачей имени легендарного чусовского богатыря — героя из очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка «Вася Балабурда». На открытии будет работать выставка-ярмарка, где мастера будут демонстрировать свои изделия и проведу уроки по художественным техникам. Кроме того, гостей приглашают посетить музей «Русская горница», где они получат возможность создать куклу-оберег.

#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Туризм#Чусовая#Усть-утка#Центр развития туризма
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