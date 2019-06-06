Новый зал Нижнетагильской православной гимназии будет сдан 1 сентября

Согласно проекту, спортивный зал будет располагаться в отдельном корпусе, который будет соединяться с основным зданием теплым переходом. На сегодняшний день построена коробка здания, а также проведены инженерные коммуникации. Рабочие занимаются внутренней отделкой помещения. Зал будет предназначен для занятий различными видами спорта. Кроме того, в гимназии планируется организовать секцию адаптивной физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.