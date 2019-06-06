Новый зал Нижнетагильской православной гимназии будет сдан 1 сентября

Posted 6 июня 2019, 11:51
Published 6 июня 2019, 11:51
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Строительством объекта занимается подрядная организация ООО «МС-ГРУП». Работы стартовали в 2017 году. Финансирование на возведение спортивного зала в Нижнетагильской православной гимназии выделено из областного бюджета.
Согласно проекту, спортивный зал будет располагаться в отдельном корпусе, который будет соединяться с основным зданием теплым переходом. На сегодняшний день построена коробка здания, а также проведены инженерные коммуникации. Рабочие занимаются внутренней отделкой помещения. Зал будет предназначен для занятий различными видами спорта. Кроме того, в гимназии планируется организовать секцию адаптивной физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе личного визита проконтролировал строительство объекта. Мэр пообщался с руководителем учреждения епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением. Также Пинаев посетил строящееся рядом с гимназией здание духовно-просветительского центра Нижнетагильской епархии. На базе центра планируется проведение праздничных мероприятий для воспитанников гимназии, их родителей и педагогов.