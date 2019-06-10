Обратный клапан Orbinox купить по низкой цене в Москве в интернет-магазине

Posted 10 июня 2019,, 16:53
Published 10 июня 2019,, 16:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Обратный клапан Orbinox серии RM позволяет избежать такой ситуации и обеспечивает перекрывание потоков при аварии или остановке насосов. Он допускает перемещение среды только в одном направлении, предохраняя оборудование и трубопроводов от повреждений.
Обратные клапаны серии RM предназначены для систем, по которым транспортируют жидкости средней степени агрессивности. Они востребованы:
Благодаря небольшому весу устройства могут устанавливаться не только в наземных, но и в подвесных трубопроводах
Для изготовления корпуса, крышки и затвора арматуры используется нержавеющая сталь, которая отличается устойчивостью к повреждениям и появлению коррозии. Уплотнение «металл» по «металлу» исключает протечки, а фиксация в трубопроводе осуществляется с помощью межфланцевого соединения.
Для обратных клапанов Orbinox характерна высокая точность изготовления деталей, которая обеспечивает герметичность перекрывания потоков. К другим преимуществам защитной арматуры относятся:
Конструкция клапана предусматривает наклонное посадочное место, что приводит к уменьшению рабочего хода затвора и способствует быстрому реагированию во время аварий. Арматура представлена моделями диаметром от 40 до 900 мм и рассчитана на давление 1 МПа, 2,5 МПа и 4 МПа. Разнообразие типоразмеров позволяет подобрать устройство с учетом технических характеристик трубопроводных систем.
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