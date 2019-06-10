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Posted 10 июня 2019,, 16:53

Published 10 июня 2019,, 16:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Обратный клапан Orbinox купить по низкой цене в Москве в интернет-магазине

10 июня 2019, 16:53
При сооружении трубопроводных систем необходимо предусмотреть защиту от течения транспортируемой среды в противоположную сторону.

Обратный клапан Orbinox серии RM позволяет избежать такой ситуации и обеспечивает перекрывание потоков при аварии или остановке насосов. Он допускает перемещение среды только в одном направлении, предохраняя оборудование и трубопроводов от повреждений.

Сфера применения и нюансы конструкции

Обратные клапаны серии RM предназначены для систем, по которым транспортируют жидкости средней степени агрессивности. Они востребованы:

  • в сетях водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения и напорной канализации;
  • в технологических трубопроводах на предприятиях пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности;
  • в различных очистных сооружениях и на станциях КНС.

Благодаря небольшому весу устройства могут устанавливаться не только в наземных, но и в подвесных трубопроводах

Для изготовления корпуса, крышки и затвора арматуры используется нержавеющая сталь, которая отличается устойчивостью к повреждениям и появлению коррозии. Уплотнение «металл» по «металлу» исключает протечки, а фиксация в трубопроводе осуществляется с помощью межфланцевого соединения.

Преимущества использования

Для обратных клапанов Orbinox характерна высокая точность изготовления деталей, которая обеспечивает герметичность перекрывания потоков. К другим преимуществам защитной арматуры относятся:

  • небольшая строительная длина, позволяющая выполнять монтаж в стесненных условиях;
  • повышенная чувствительность;
  • малые потери давления;
  • простота установки и обслуживания.

Конструкция клапана предусматривает наклонное посадочное место, что приводит к уменьшению рабочего хода затвора и способствует быстрому реагированию во время аварий. Арматура представлена моделями диаметром от 40 до 900 мм и рассчитана на давление 1 МПа, 2,5 МПа и 4 МПа. Разнообразие типоразмеров позволяет подобрать устройство с учетом технических характеристик трубопроводных систем.

Предложения для клиентов

ООО «Билд Инжиниринг» материалы и комплектующие детали для сооружения технологических трубопроводов и инженерных сетей в зданиях разного назначения. Ассортимент представлен продукцией известных производителей и включает:

  • трубопроводную арматуру BROEN, DANFOSS, Tecofi и других компаний;
  • насосы WILLO и теплообменники РИДАН;
  • установки поддержания давления REFLEX и FLAMCO;
  • изоляцию ROCKWOOL и крепеж WALRAREN;
  • энергетическое и технологическое оборудование.

При оптовых покупках продукции клиенты могут рассчитывать на скидки, что позволяет сократить расходы на монтаж инженерных и промышленных систем. Оформление заказа на сумму более 20 000 рублей открывает доступ к бесплатной транспортировке в пределах Москвы. На все изделия и материалы предоставляются гарантии, а качество продукции соответствует установленным нормам и подтверждено сопроводительной документацией.

#Общество#Ульяна Савина
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