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Posted 11 июня 2019, 08:03

Published 11 июня 2019, 08:03

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Куйвашев посетит Нижний Тагил для проведения оргкомитета к 300-летию города

11 июня 2019, 08:03
В пятницу, 21 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил с рабочей поездкой. Глава региона проведёт оргкомитет празднования 300-летия города, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в мэрии Нижнего Тагила, заседание оргкомитета Евгений Куйвашев проведёт в здании музея-заповедника на Ленина, 1.

Приёмная губернатора находится в горно-металлургическом колледже, но мы предложили перенести его в здание старого заводоуправления, чтобы презентовать губернатору проект его реконструкции. По предварительным данным, заседание оргкомитета пройдёт 21 июня,сообщила TagilCity.ru руководитель пресс-службы администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова.

Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев планирует провести масштабную реконструкцию территории историко-туристического кластера «Старый город» и создать на базе комплекса ансамбля заводоуправления Демидовых суперсовременный «Единый многофункциональный музейный центр». Новый комплекс сможет принимать до 900 тысяч посетителей в год. Помимо классической экспозиции краеведческого музея в нём появится музей керамики, исследовательские центры, лаунж-зоны, филармоническая площадка. Основной акцент создатели центра хотят сделать на современных мультимедийных и интерактивных технологий.

Также к 2022 году в городе должны построить мост через Тагильский пруд стоимостью 4 млрд рублей и другие социальные, спортивные и культурные объекты.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Оргкомитет#Музей-заповедник#Горнозаводской Урал
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