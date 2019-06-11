Куйвашев посетит Нижний Тагил для проведения оргкомитета к 300-летию города

Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев планирует провести масштабную реконструкцию территории историко-туристического кластера «Старый город» и создать на базе комплекса ансамбля заводоуправления Демидовых суперсовременный «Единый многофункциональный музейный центр». Новый комплекс сможет принимать до 900 тысяч посетителей в год. Помимо классической экспозиции краеведческого музея в нём появится музей керамики, исследовательские центры, лаунж-зоны, филармоническая площадка. Основной акцент создатели центра хотят сделать на современных мультимедийных и интерактивных технологий.