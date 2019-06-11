Куйвашев посетит Нижний Тагил для проведения оргкомитета к 300-летию города

Posted 11 июня 2019, 08:03
Published 11 июня 2019, 08:03
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Как рассказали в мэрии Нижнего Тагила, заседание оргкомитета Евгений Куйвашев проведёт в здании музея-заповедника на Ленина, 1.
Приёмная губернатора находится в горно-металлургическом колледже, но мы предложили перенести его в здание старого заводоуправления, чтобы презентовать губернатору проект его реконструкции. По предварительным данным, заседание оргкомитета пройдёт 21 июня,сообщила TagilCity.ru руководитель пресс-службы администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова.
Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев планирует провести масштабную реконструкцию территории историко-туристического кластера «Старый город» и создать на базе комплекса ансамбля заводоуправления Демидовых суперсовременный «Единый многофункциональный музейный центр». Новый комплекс сможет принимать до 900 тысяч посетителей в год. Помимо классической экспозиции краеведческого музея в нём появится музей керамики, исследовательские центры, лаунж-зоны, филармоническая площадка. Основной акцент создатели центра хотят сделать на современных мультимедийных и интерактивных технологий.
Также к 2022 году в городе должны построить мост через Тагильский пруд стоимостью 4 млрд рублей и другие социальные, спортивные и культурные объекты.