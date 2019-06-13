В Свердловской области более 5 тысяч детей получили консультации выездной поликлиники

Специалисты выездной консультативно-диагностической поликлиники Областной детской клинической больницы сообщили об итогах своей работы за первые пять месяцев этого года, информирует правительство Свердловской области.

Врачи провели 11 выездных консультаций по диспансеризации детей-сирот, 23 консультации по осмотру несовершеннолетних, помощь получили 5,6 тысячи детей. Выездные диспансеризации направлены на оказание помощи детям из отдаленных районов Свердловской области. В состав выездной бригады входят хирург, педиатр, уролог, отоларинголог, травматолог-ортопед, офтальмолог, стоматолог, гинеколог, врачи функциональной диагностики. На месте детям проводят УЗИ и ЭКГ, при наличии необходимости. С начала года специалисты провели выездные консультации в Горноуральском ГО, Первоуральске, Ивделе, Верхней Туре, Ирбите.