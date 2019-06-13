VK Fest анонсировал благотворительную и экологическую программу

Еду и напитки гостям VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. Кроме того, в некоторых киосках участники фестиваля получат скидку на напиток, если попросят налить его в собственную кружку. Весь мусор будет отправлен на переработку, а виниловые баннеры — в приюты для животных, где они пригодятся для строительства новых будок. В прошлом году почти 3 тонны отходов были отправлены на переработку, а около тонны баннеров и ковролина — в приюты и некоммерческие организации.