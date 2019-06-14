В Екатеринбурге откроют скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»

Posted 14 июня 2019, 10:18
Published 14 июня 2019, 10:18
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
На открытии будут присутствовать сам Николай Карполь, вдова первого президента России Бориса Ельцина, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, игроки «Уралочки» разных лет.
Скульптура отлита из бронзы, высота композиции — шесть метров. Она представляет собой фрагмент игры, за которой наблюдает знаменитый тренер.
Скульптор Алексей Чебаненко отметил, что композиция — «дань уважения великому тренеру». Она символизирует движение вверх.