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Posted 14 июня 2019, 10:18

Published 14 июня 2019, 10:18

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге откроют скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»

14 июня 2019, 10:18
18 июня у ДИВСа в Екатеринбурге состоится торжественное открытие скульптуры в честь легендарного тренера Николая Карполя и волейбольного клуба «Уралочка», сообщает «Областная газета».

На открытии будут присутствовать сам Николай Карполь, вдова первого президента России Бориса Ельцина, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, игроки «Уралочки» разных лет.

Скульптура отлита из бронзы, высота композиции — шесть метров. Она представляет собой фрагмент игры, за которой наблюдает знаменитый тренер.

Скульптор Алексей Чебаненко отметил, что композиция — «дань уважения великому тренеру». Она символизирует движение вверх.

#Спорт#Новости УрФО#Скульптура#Уралочка#Екатеринбург
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