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Posted 14 июня 2019, 10:16

Published 14 июня 2019, 10:16

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле собирают подписи для наказания владельца «Планеты» за истязание детей

14 июня 2019, 10:16
На change.org опубликовали петицию с требованием справедливого наказания для владельца интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина, которого сегодня приговорили к условному сроку за истязание детей.

Требую пересмотр дела Юдина, поскольку считаю, что этот человек представляет реальную угрозу обществу и не должен находиться на свободе,заявила автор петиции экс-журналистка ИА «Все Новости» Маргарита Мурзина.

Кроме того, Мурзина просит предать историю Юдина максимальной огласке и отказаться от услуг его компании «Планета».

С молчаливого попустительства сотрудников [компании Юдина] эти ужасы, сотворённые с детьми, стали возможны,заявила она.

Напомним, Юрию Юдину было предъявлено обвинение по трём эпизодам насилия над несовершеннолетними. По показаниям экс-сотрудников компании, Юдин организовал секту, где проводил различные ритуалы с участием своих сотрудников и их детей. В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре 2018 года дело было переквалифицировано со статьи «Истязание» на «Побои», что позволило освободить бизнесмена. Однако позже дело вернули на пересмотр. Сегодня, 14 июня, Пригородный суд Свердловской области приговорил его к четырём годам условного лишения свободы

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Петиция
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