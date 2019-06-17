tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2019, 18:17

Published 17 июня 2019, 18:17

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Екатеринбурге пайщиков «Бухты Квинс» расселят в дома «Атомстройкомплекса»

17 июня 2019, 18:17
Обманутые дольщики второй очереди «Бухты Квинс» уверены, что не получат свои квартиры. Дома так и не начали строить, а по решению областного правительства людей переселили в дома, принадлежащие «Атомстройкомплексу», сообщает «ЕТВ».

Решение о переселении 12-ти человек, которые не дождались начала второй очереди строительства, было озвучено вице-губернатором Сергеем Бидонько на пресс-конференции 17 июня. Аналогичным образом в правах будут восстановлены от 700 до 800 человек, что составляет около восьми долгостроев. Бидонько заверил, что «хуже не будет».

Первая очередь строительства в «Бухте Квинс» снята с учёта, но часть дольщиков требует отменить решение о снятии, так как считают, что дом, в который их заселили, построен некачественно. Вопрос с этими жильцами областное правительство будет решать отдельно.

Напомним, что строительство «Бухты Квинс» началось в Екатеринбурге в 2008 году. Компания получила от пайщиков 150 млн рублей, после заморозила строительство и прекратила свою деятельность. Совладельцем подрядчика до 2013 года выступал бард Александр Новиков, который смог доказать в суде, что не был в курсе мошеннических действий своих партнёров по бизнесу.

#Общество#Новости УрФО#Деньги#Строительство#Обманутые дольщики#Жильцы#Александр Новиков#Долгострой#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика