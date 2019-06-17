В Екатеринбурге пайщиков «Бухты Квинс» расселят в дома «Атомстройкомплекса»

Напомним, что строительство «Бухты Квинс» началось в Екатеринбурге в 2008 году. Компания получила от пайщиков 150 млн рублей, после заморозила строительство и прекратила свою деятельность. Совладельцем подрядчика до 2013 года выступал бард Александр Новиков, который смог доказать в суде, что не был в курсе мошеннических действий своих партнёров по бизнесу.