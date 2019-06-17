tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2019, 17:29

Published 17 июня 2019, 17:29

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Кировграде управляющая компания выдавала справки за отдельную плату

17 июня 2019, 17:29
Прокуратура Кировграда проверила деятельность «УК МЖД» и выявила нарушения законодательства в сфере ЖКХ. В учреждении на протяжении четырёх лет действовали тарифы на услуги паспортного стола, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Тарифы, как было установлено, ввёл исполняющий обязанности директора «УК МЖД» в 2015 году. С физических лиц, согласно прейскуранту, взималась плата за выдачу различного рода справок: с места жительства для предоставления в суд, для приватизации, обмена или продажи квартиры, в БТИ, для оформления наследства, для получения различных пособий, для предъявления в пенсионный фонд, бытовой характеристики. Также сотрудники УК платно выдавали справки на утрату паспорта, оформление пакета документов на регистрацию по месту жительства и на снятие с регистрационного учета.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием признать действия компании незаконными и обязать руководителя отменить приказ от 2015 года. По итогам рассмотрения заявления, суд удовлетворил требования в полном объёме. Исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.

#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Деньги#ЖКХ#Кировград#Справка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика