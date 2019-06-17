В Кировграде управляющая компания выдавала справки за отдельную плату

Posted 17 июня 2019, 17:29
Published 17 июня 2019, 17:29
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Тарифы, как было установлено, ввёл исполняющий обязанности директора «УК МЖД» в 2015 году. С физических лиц, согласно прейскуранту, взималась плата за выдачу различного рода справок: с места жительства для предоставления в суд, для приватизации, обмена или продажи квартиры, в БТИ, для оформления наследства, для получения различных пособий, для предъявления в пенсионный фонд, бытовой характеристики. Также сотрудники УК платно выдавали справки на утрату паспорта, оформление пакета документов на регистрацию по месту жительства и на снятие с регистрационного учета.
Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием признать действия компании незаконными и обязать руководителя отменить приказ от 2015 года. По итогам рассмотрения заявления, суд удовлетворил требования в полном объёме. Исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.