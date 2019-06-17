Жительницу Серебрянки оштрафовали на 12 тысяч рублей за торговлю опасным алкоголем

По результатам экспертизы, содержащиеся в ней вещества обладали токсичным действием, поражающим нервную систему и органы зрения. Женщина пояснила, что сама употребляла токсичную жидкость. Также Киселева признала вину и добровольно выдала деньги, полученные от реализации товара.