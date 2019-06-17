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Posted 17 июня 2019, 08:21

Published 17 июня 2019, 08:21

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Жительницу Серебрянки оштрафовали на 12 тысяч рублей за торговлю опасным алкоголем

17 июня 2019, 08:21
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении жительницы Серебрянки, занимавшейся изготовлением и торговлей опасными спиртосодержащими напитками, сообщает прокуратура Свердловской области.

Установлено, что Наталья Киселева изготавливала спиртосодержащую жидкость третьего класса опасности, несущую вред здоровью граждан, и реализовывала ее односельчанам.

По результатам экспертизы, содержащиеся в ней вещества обладали токсичным действием, поражающим нервную систему и органы зрения. Женщина пояснила, что сама употребляла токсичную жидкость. Также Киселева признала вину и добровольно выдала деньги, полученные от реализации товара.

Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, ее преклонный возраст и назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Суд#Алкоголь#Серебрянка
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