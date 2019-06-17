Жительницу Серебрянки оштрафовали на 12 тысяч рублей за торговлю опасным алкоголем

Posted 17 июня 2019, 08:21
Published 17 июня 2019, 08:21
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Установлено, что Наталья Киселева изготавливала спиртосодержащую жидкость третьего класса опасности, несущую вред здоровью граждан, и реализовывала ее односельчанам.
По результатам экспертизы, содержащиеся в ней вещества обладали токсичным действием, поражающим нервную систему и органы зрения. Женщина пояснила, что сама употребляла токсичную жидкость. Также Киселева признала вину и добровольно выдала деньги, полученные от реализации товара.
Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, ее преклонный возраст и назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.