Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

Posted 18 июня 2019, 08:41
Published 18 июня 2019, 08:41
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
По предварительной информации, в деле фигурирует тот же субподрядчик («Строй Тикс»), что и в деле покойного экс-главы СвЖД Алексея Миронова.
Защита Миронова во время следствия заявляла о возможной причастности Кочнева к провокации в отношении своего начальника. Юристы уверяли, что Миронов не виноват, и его подставили.
В отношении Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «Взятка» и «Злоупотребление полномочиями». 12 июня Миронова выпустили под залог в пять миллионов рублей. Накануне стало известно, что он найден мертвым в Москве, по предварительной информации, он свел счеты с жизнью.