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Posted 18 июня 2019, 08:41

Published 18 июня 2019, 08:41

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

18 июня 2019, 08:41
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.

По предварительной информации, в деле фигурирует тот же субподрядчик («Строй Тикс»), что и в деле покойного экс-главы СвЖД Алексея Миронова.

Защита Миронова во время следствия заявляла о возможной причастности Кочнева к провокации в отношении своего начальника. Юристы уверяли, что Миронов не виноват, и его подставили.

В отношении Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «Взятка» и «Злоупотребление полномочиями». 12 июня Миронова выпустили под залог в пять миллионов рублей. Накануне стало известно, что он найден мертвым в Москве, по предварительной информации, он свел счеты с жизнью.

#Общество#Деньги#Взятка#СвЖД
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