Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

В отношении Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «Взятка» и «Злоупотребление полномочиями». 12 июня Миронова выпустили под залог в пять миллионов рублей. Накануне стало известно, что он найден мертвым в Москве, по предварительной информации, он свел счеты с жизнью.