«Для художников это способ заявить о своей причастности к региону»

На идеи подталкивает уральская земля. Куда ни глянь — горы, речки, камни магические, стоянки древних народов, оттуда и выливается всё. Немного эзотерики не повредит. В чём большой плюс Тагила и тагильчан — в том, что ваш город весь уставлен работами местных мастеров. В мелочах, в деталях, это и указатели, даже на остановках — везде в большом количестве. Цените это, вам повезло. В Рязани, да и в большинстве других городов, есть лишь простые бронзовые или каменные скульптуры на главных площадях. Это всё хорошо, но немного скучно. Хочется хулиганства, более живого подхода, мало какой город может позволить себе на каждом перекрёстке поставить бронзовую штуку. Всё вписывается, и, судя по всему, нет этому конца,говорит Юрий.