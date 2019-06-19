Свердловская область и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве

Средний Урал и Беларусь сотрудничают с 2001 года. Каждые два года подписывается новое соглашение и обсуждаются дальнейшие планы. В этот раз достигнута договоренность о поставках сельскохозяйственной и коммунальной техники, медицинского оборудования, поставках продуктов сельского хозяйства. Планируется совместное участие в развитии АПК.