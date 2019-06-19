Свердловская область и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве

Posted 19 июня 2019, 03:44
Published 19 июня 2019, 03:44
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Средний Урал и Беларусь сотрудничают с 2001 года. Каждые два года подписывается новое соглашение и обсуждаются дальнейшие планы. В этот раз достигнута договоренность о поставках сельскохозяйственной и коммунальной техники, медицинского оборудования, поставках продуктов сельского хозяйства. Планируется совместное участие в развитии АПК.
Особое внимание уделено двустороннему сотрудничеству в области медицины, культуры, науки и спорта. Урал и Беларусь договорились о совместном развитии волонтерского движения. Кроме того, подписанный документ предполагает взаимную поддержку выставочно-конгрессной деятельности.