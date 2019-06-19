tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2019, 03:44

Published 19 июня 2019, 03:44

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Свердловская область и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве

19 июня 2019, 03:44
Соглашение о сотрудничестве на 2020–2021 годы подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полномочным послом республики Беларусь Владимиром Семашко, сообщает правительство региона

Средний Урал и Беларусь сотрудничают с 2001 года. Каждые два года подписывается новое соглашение и обсуждаются дальнейшие планы. В этот раз достигнута договоренность о поставках сельскохозяйственной и коммунальной техники, медицинского оборудования, поставках продуктов сельского хозяйства. Планируется совместное участие в развитии АПК.

Особое внимание уделено двустороннему сотрудничеству в области медицины, культуры, науки и спорта. Урал и Беларусь договорились о совместном развитии волонтерского движения. Кроме того, подписанный документ предполагает взаимную поддержку выставочно-конгрессной деятельности.

#Экономика#Свердловская область#Сотрудничество#Евгений Куйвашев#Белоруссия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика