Более 6,5 млн долгов по ЖКХ и кредитам накопили «граждане СССР» из Нижнего Тагила

Государство выдает сертификат гражданину СССР на 14 миллиардов 868 миллионов рублей. Откуда они взялись? Путин ещё в 2012 году в своей статье написал, что на территории Российской Федерации находятся 40% мировых богатств. Вот откуда взялась эта сумма! В Америке был суд — сколько стоит погибший гражданин. Там взяли все активы США, поделили на численность населения и вышло 23 миллиарда долларов. На одного человека! Это судебный прецедент, а его взяли и отложили в сторону, его никто не применял. Выплачивают за смерть человека крошечные деньги, а на самом деле вот во сколько человек оценен! Поэтому наша сумма привязана, только в рублях, к этому судебному решению, чтобы было с чем сравнить, чтобы сама сумма этого сертификата была обоснована,говорит Афанасенко.