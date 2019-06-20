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Posted 20 июня 2019, 06:08

Published 20 июня 2019, 06:08

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Хозяина тагильского кафе задержали при незаконной перевозке партии чая из Ташкента

20 июня 2019, 06:08
Пассажир рейса Ташкент-Екатеринбург пронёс в «зелёный коридор» Аэропорта Кольцово два больших пакета, где был задержан, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. В пакетах было найдено 10 килограмм чая.

Задержанный заявил, что чай для личного пользования, но позже признался, что собирался продавать чай в своем кафе в Нижнем Тагиле, сообщил начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин. Теперь Мужчину ждет штраф — до двукратной стоимости чая.

Если бы мужчина вез чай в обычной заводской упаковке и различных сортов, то еще можно было бы предположить, что он заядлый любитель чая. Но десять килограммов, расфасованных по пакетам, больше похожи уже на коммерческую партию. В итоге он и сам признался, что везет чай для продажи в своем кафе в Нижнем Тагиле, пояснил Дмитрий Шишкин.

По заявлению пресс-службы, чай изъяли и отправили на экспертизу для определения стоимости.

#Происшествия#Нижний Тагил#Таможня#Кольцово#Таможенники#Екатеринбург#Александр Зверев
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