Хозяина тагильского кафе задержали при незаконной перевозке партии чая из Ташкента

Если бы мужчина вез чай в обычной заводской упаковке и различных сортов, то еще можно было бы предположить, что он заядлый любитель чая. Но десять килограммов, расфасованных по пакетам, больше похожи уже на коммерческую партию. В итоге он и сам признался, что везет чай для продажи в своем кафе в Нижнем Тагиле, пояснил Дмитрий Шишкин.