tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2019, 09:35

Published 21 июня 2019, 09:35

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Куйвашев похвалил мэрию Нижнего Тагила за план подготовки к юбилею города

21 июня 2019, 09:35
В резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялось заседание по вопросам подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».

Мэр Владислав Пинаев доложил о ходе подготовки, в частности сообщил о мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки в городе, о ходе работ по строительству школы № 100 и детских садов, о работе над концессией по воде, о подписании соглашения по сортировке и утилизации ТКО. Также глава города рассказал о реализации проекта БКАД, реконструкции парков. В настоящий момент завершено проектирование легкоатлетического манежа и моста через Тагильский пруд.

Губернатор положительно оценил план по подготовке к юбилею города и подчеркнул, что необходимо особое внимание уделить строительству музейного комплекса.

Музейный комплекс необходимо сдать к юбилею города, средства выделить немедленно,сказал глава региона.

Также губернатор поинтересовался судьбой детской многопрофильной больницы. В планах — снести старое недостроенное здание и разработать новый проект.

#Общество#Нижний Тагил#Юбилей#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика