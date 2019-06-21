Куйвашев похвалил мэрию Нижнего Тагила за план подготовки к юбилею города

Мэр Владислав Пинаев доложил о ходе подготовки, в частности сообщил о мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки в городе, о ходе работ по строительству школы № 100 и детских садов, о работе над концессией по воде, о подписании соглашения по сортировке и утилизации ТКО. Также глава города рассказал о реализации проекта БКАД, реконструкции парков. В настоящий момент завершено проектирование легкоатлетического манежа и моста через Тагильский пруд.