В Нижний Тагил прибудет ковчег с мощами святого праведного Симеона Верхотурского

Posted 21 июня 2019, 17:41
Published 21 июня 2019, 17:41
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Мощи святого покровителя Уральской земли будут пребывать в Свято-Троицком соборе Нижнего Тагила с 23 по 26 июня. Верующие смогут помолиться и приложиться к святыне с 08-00 до 19-00, каждый день перед мощами будут совершаться акафисты и молебны.
В четверг, 27 июня, мощи Симеона Верхотурского отправятся в храм во имя святых Царственных Страстотерпцев в селе Басьяновка.
Напомним, что с 20 по 25 июня в Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» проходит пятая по счету православная ярмарка, которая объединила крупнейшие храмы, приходы и монастыри региона.