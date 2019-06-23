Гидравлические прессы для испытаний: области применения и особенности

Posted 23 июня 2019,, 12:59
Published 23 июня 2019,, 12:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Производство новой продукции требует ее тщательного тестирования и проверки перед выпуском на рынок. Это позволяет изготовителю убедиться в качестве товаров, избежать риска попадания к покупателям брака и т. д. Для подобных исследований используется специализированное оборудования. Одним из его видов является пресс, работающий на гидравлике. Продажей и поставкой техники занимается компания «Импульс».
Оборудование является универсальным и подходит для тестирования разных продуктов на прочность, изгиб и другие показатели. Чаще всего необходимость в нем возникает у производителей железобетонных изделий — блоков, опор, плит перекрытий и т. д. Ряд других строительных материалов также нуждается в проверке на гидравлическом прессе. Оборудование получило применение при изготовлении резиновых и пластиковых изделий.
Помимо производственного сектора, устройства популярны в научно-исследовательских институтах, где проводится сертификация и проверка качеств различных предметом. Основная цель использования пресса — проверка испытуемого образца на предел технических возможностей. Тестирование позволяет выявить силу нагрузок в разных направлениях, при которой предмет способен сохранять первоначальные характеристики.
Стандартный современный гидравлический пресс — достаточно сложное устройство, оснащенное насосами, операторскими пультами, имеющее несколько программ функционирования.
Оборудование находится под управлением микропроцессорных систем. Они позволяют не только контролировать процесс испытаний, но и регистрировать полученную информацию. Для более точных испытаний производителем предусмотрено наличие ручного, полуавтоматического и автоматического управления режимами работы. Регулировать на прессе можно степень нагревания и силу нажатия. Параметры легко программируются, производится цифровая настройка датчиков.
Специалист, проводящий испытания, имеет возможность тщательно следить за процессом на дисплее, где данные отображаются в таблицах и графиках. Их можно сохранить на встроенной памяти, перенести на накопитель, распечатать на принтере.
Преимуществами современных гидравлических прессов являются:
Выбор оборудования — индивидуальное решение для каждого производства или испытательного центра. При его осуществлении нужно учитывать:
Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант техники, необходимо проконсультироваться с профессионалами, изучить ассортимент и описание доступных моделей. Заказать оборудование сегодня можно с доставкой в любой регион. Чтобы его применение было максимально удобным, эффективным, безопасным, необходимо обращаться к поставщикам, предоставляющим комплексные услуги. Последние должны включать в себя поставку техники, ее установку и наладку, обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Испытательные устройства имеют достаточно высокую стоимость, поэтому к их выбору нужно относиться серьезно.