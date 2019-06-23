В Свердловской области семья усыновила сразу шестерых детей

Из 11 детей — двое своих и девять приёмных. Двое своих уже выросли и живут в городе. Усыновления начались после того, как супруги увидели по телевизору репортаж о патронажных семьях. Первыми усыновленными оказались братья Миша и Виталий, через год в доме появилась двухлетняя Света. У неё диагностировали порок сердца, но Людмила Зема добилась проведения операции. Недавно с девочки сняли инвалидность, сейчас она учится в пятом классе.