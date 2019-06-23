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Posted 23 июня 2019, 05:57

Published 23 июня 2019, 05:57

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Свердловской области семья усыновила сразу шестерых детей

23 июня 2019, 05:57
В семье Зема из посёлка Монетный в Свердловской области очередное прибавление. К имеющимся 11 детям добавилось ещё шестеро, сообщает «Общественное телевидение России».

Из 11 детей — двое своих и девять приёмных. Двое своих уже выросли и живут в городе. Усыновления начались после того, как супруги увидели по телевизору репортаж о патронажных семьях. Первыми усыновленными оказались братья Миша и Виталий, через год в доме появилась двухлетняя Света. У неё диагностировали порок сердца, но Людмила Зема добилась проведения операции. Недавно с девочки сняли инвалидность, сейчас она учится в пятом классе.

Недавно в большой семье появились ещё шестеро родных братьев и сестёр (две девочки и четыре мальчика). Долгое время они жили в детском доме в Березовском, так как никто не решался забрать их вместе, не разлучив. Супруги трудностей не побоялись и пошли оформлять документы для опеки.

За мою практику, я 20 лет работаю, брали 2-3 детей, но чтоб пятерых сразу, а тут шестерых. Это очень редкий случай. У меня слезы наворачивались, когда она приходила общаться с ними,рассказала заведующая отделением временного приюта социально-реабилитационного центра Березовского Галина Кошкина.

Дни рождения в семье Зема отмечают, как минимум раз в месяц. Часто бывает так, что одновременно именинников несколько. Например, 22 июня день рождения отмечали младший сын Данил и мама Людмила Викторовна.

#Общество#Свердловская область#Семья#Приемные дети#Поселок
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