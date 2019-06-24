Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков попал на страницы Maxim

Известное издание составило рейтинг высказываний политиков и чиновников. На втором месте оказался депутат Андрей Пирожков с высказыванием «ГУЛАГ — это очень хорошо». Появление на страницах мужского журнала стало для молодого народного избранника неожиданностью, как пояснил он корреспондентам Ура.ру.