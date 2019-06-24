Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков попал на страницы Maxim

Posted 24 июня 2019, 12:14
Published 24 июня 2019, 12:14
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Известное издание составило рейтинг высказываний политиков и чиновников. На втором месте оказался депутат Андрей Пирожков с высказыванием «ГУЛАГ — это очень хорошо». Появление на страницах мужского журнала стало для молодого народного избранника неожиданностью, как пояснил он корреспондентам Ура.ру.
Свердловский депутат обогнал в рейтинге президента России Владимира Путина. Последний попал в топ с высказыванием «В случае смерти россияне непременно попадут в рай». Свердловская экс-чиновница Ольга Глацких заняла восьмое место рейтинга. Напомним, что широкий общественный резонанс вызвали ее слова «Государство вам ничего не должно».