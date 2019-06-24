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Posted 24 июня 2019, 12:14

Published 24 июня 2019, 12:14

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков попал на страницы Maxim

24 июня 2019, 12:14
Депутат екатеринбургской думы стал героем в рубрике «Депутатская неожиданность» журнала Maxim, пишет Ура.ру.

Известное издание составило рейтинг высказываний политиков и чиновников. На втором месте оказался депутат Андрей Пирожков с высказыванием «ГУЛАГ — это очень хорошо». Появление на страницах мужского журнала стало для молодого народного избранника неожиданностью, как пояснил он корреспондентам Ура.ру.

Свердловский депутат обогнал в рейтинге президента России Владимира Путина. Последний попал в топ с высказыванием «В случае смерти россияне непременно попадут в рай». Свердловская экс-чиновница Ольга Глацких заняла восьмое место рейтинга. Напомним, что широкий общественный резонанс вызвали ее слова «Государство вам ничего не должно».

#Свободное время#Новости УрФО#Чиновники#Рейтинг#Екатеринбург
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