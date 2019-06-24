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Posted 24 июня 2019, 12:02

Published 24 июня 2019, 12:02

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге произошел силовой захват ТЦ «Белка»

24 июня 2019, 12:02
23 июня в Екатеринбурге произошел силовой захват ТЦ «Белка», расположенного на улице Космонавтов, пишет Ура.ру.

ООО «Уралторгснаб» (собственник ТЦ «Белка») обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что 30 неизвестных, находясь на территории торгового центра, пытались проникнуть в служебные помещения. По словам собственника, захват производили представители овощебазы № 4. До этого здание контролировали доверенные лица бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, приговоренного к 18 годам колонии по ряду уголовных преступлений. Ранее торговый центр входил в активы овощебазы № 4.

Как сообщили в полиции корреспондентам Ура.ру, в день инцидента на место выезжал наряд, написаны заявления от двух сторон. Первая сторона утверждает, что понесла убытки из-за вторжения неизвестных, которые повредили имущество ТЦ. Вторая сторона сообщает, что им препятствуют в проведении инвентаризации. Проводится проверка.

#Происшествия#Бизнес#Новости УрФО#Захват#Торговый центр#Екатеринбург
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