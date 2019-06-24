В Реже аптека задолжала сотрудникам 95 тыс. рублей

В результате прокурорской проверки аптеки № 372 в Реже стало известно о том, что руководство в феврале 2019 года не выплатило 8 сотрудникам заработную плату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Выявленная в ходе проверки задолженность составила 94,7 тыс. рублей. В отношении директора предприятия режевская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы». В результате рассмотрения дела руководитель аптеки оштрафован на 10 тыс. рублей. В ходе принятия мер прокурорского реагирования предприятие в полном объёме погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками. Ранее в Асбесте Предприятие, которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, с июня 2018 года являлось должником по зарплате. Всего заработанные деньги не могли получить 73 работника, сумма задолженности составила 1,7 млн.