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Posted 24 июня 2019, 17:58

Published 24 июня 2019, 17:58

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Реже аптека задолжала сотрудникам 95 тыс. рублей

24 июня 2019, 17:58
В результате прокурорской проверки аптеки № 372 в Реже стало известно о том, что руководство в феврале 2019 года не выплатило 8 сотрудникам заработную плату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Выявленная в ходе проверки задолженность составила 94,7 тыс. рублей. В отношении директора предприятия режевская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы». В результате рассмотрения дела руководитель аптеки оштрафован на 10 тыс. рублей.

В ходе принятия мер прокурорского реагирования предприятие в полном объёме погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками.

Ранее в Асбесте Предприятие, которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, с июня 2018 года являлось должником по зарплате. Всего заработанные деньги не могли получить 73 работника, сумма задолженности составила 1,7 млн.

#Экономика#Прокуратура#Суд#Деньги#Зарплата#Административное правонарушение#Задолженность#Реж#Аптека
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