В Нижнем Тагиле полицейские накрыли около десятка наркопритонов в ходе рейда

По итогам мероприятия выявлено 13 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, все нарушители привлечены к ответственности. В десяти случаях пресечена деятельность наркопритонов в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах. Хозяева квартир, используемых в криминальных целях, привлечены к уголовной ответственности по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ», им теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.