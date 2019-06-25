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Posted 25 июня 2019, 16:21

Published 25 июня 2019, 16:21

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле полицейские накрыли около десятка наркопритонов в ходе рейда

25 июня 2019, 16:21
На территории Нижнего Тагила сотрудниками всех подразделений правоохранительных органов проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». Его цель — выявления мест скопления лиц, собирающихся для потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Наряды сотрудников полиции были ориентированы на проверку мест возможного потребления психотропных веществ и предоставления жилых помещений для этой цели. Также в ходе операции правоохранители проводили проверки ночных клубов, территории торговых центров, нежилых помещений, мест массового скопления молодежи, мест концентрации несовершеннолетних.

По итогам мероприятия выявлено 13 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, все нарушители привлечены к ответственности. В десяти случаях пресечена деятельность наркопритонов в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах. Хозяева квартир, используемых в криминальных целях, привлечены к уголовной ответственности по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ», им теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении двух екатеринбуржцев и жителя Алапаевска, обвиняемых в сбыте наркотиков. Согласно материалам дела, которые будут направлены в суд, подозреваемые изготавливали наркотик мефедрон и продавали его на территории Екатеринбурга, Серова и других городов области.

#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Полицейские#Рейд#Наркотики#Наркопритон
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