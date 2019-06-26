Как приручить огонь?

При возникновении пожара в доме нужно как можно скорее покинуть помещение и сразу же вызывать пожарных. Важно запомнить, что нельзя спасать имущество, даже домашних животных, первым делом нужно спасти себя. Детям важно объяснить, чтобы они не ждали никого — ни маму с папой, ни бабушку с дедушкой, а как можно скорее бежали на улицу самостоятельно.