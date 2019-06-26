Как приручить огонь?

Posted 26 июня 2019,, 14:00
Published 26 июня 2019,, 14:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Поэтому на протяжении веков человечество с переменным успехом придумывало материалы, которые должны были защищать от пожаров.
Даже сейчас, в наши дни говорить о стопроцентном успехе рано. Но все же мы вышли на уровень, который позволяет избежать столь масштабных трагических историй, которые случались раньше, а пожары перестали быть обыденностью и считают выходящими из ряда вон событиями.
Профилактика пожаров
Практически с каждым бедствием проще не бороться, а предотвращать его. Но про пожары это наиболее актуально. Именно поэтому очень важно во-первых предусмотреть все технические возможности избежать возгорания, а во-вторых — знать правила пожарной безопасности.
Для защиты зданий и сооружений от огня помогают огнеупорные листовые материалы, с их помощью можно обрабатывать различные строительные конструкции — от деревянных до металлических, создавать противопожарные перегородки, стены и двери, отделывать ими эвакуационные коридоры, шахты лифтов, кабельные каналы и т. д.
Подобные листы призваны приостановить распространение огня на время, достаточное для приезда пожарных. Как правило, это материалы могут выдерживать нагрев до +1000°C, однако производитель Термоизола добился еще более впечатляющих показателей: термостойкость этих плит +1100°C.
Подобные средства относятся к пассивной защите. Есть еще и активная защита от огня — это всевозможные средства пожаротушения: от ручных огнетушителей до сложных автономных систем в доме.
Но самое главное — это знание правил и техники пожарной безопасности всеми жильцами и понимание, как себя вести, чтобы возгорание не началось.
Борьба с огнем и спасение
К сожалению, даже самая мощная защита не может стать стопроцентной гарантией безопасности. Иногда случаются ситуации, когда стихия оказывается сильнее человека, например, при лесных пожарах, которые распространяются со страшной скоростью, уничтожая все на своем пути.
Поэтому очень важно знать правила поведения при пожаре. Знать самому и донести их до детей. Телефон пожарной службы 01 все знают с детства. Не лишним будет запомнить, а лучше записать в телефон номер, по которому можно вызвать спасателей с мобильного — номер 101, также стоит уточнить эту информацию у своего оператора.
При возникновении пожара в доме нужно как можно скорее покинуть помещение и сразу же вызывать пожарных. Важно запомнить, что нельзя спасать имущество, даже домашних животных, первым делом нужно спасти себя. Детям важно объяснить, чтобы они не ждали никого — ни маму с папой, ни бабушку с дедушкой, а как можно скорее бежали на улицу самостоятельно.