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Posted 28 июня 2019, 15:04

Published 28 июня 2019, 15:04

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Краснотурьинске осужден водитель, насмерть сбивший 10-летнего велосипедиста

28 июня 2019, 15:04
В Краснотурьинске водитель, который насмерть сбил 10-летнего ребенка, осужден на 2 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Также по решению суда с мужчины взыскан 1 млн рублей в пользу родителей погибшего мальчика. Осужденный лишен права управления автомобилем на 3 года.

ДТП произошло в сентябре 2018 года. Водитель ехал по городу со скоростью 115 километров в час. На перекрестке из-за экскаватора, передвигавшегося по встречной полосе, выехал 10-летний велосипедист. Мужчина не успел затормозить и сбил ребенка. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в больнице.

#Общество#Ребенок#ДТП#Смерть#Велосипедист#Смертельное дтп
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