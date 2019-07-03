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Posted 3 июля 2019,, 06:37

Published 3 июля 2019,, 06:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Кушетка в интерьере: салон «Mobilicasa» делится советами о создании стильного жилища

3 июля 2019, 06:37
Кушетка (от французского сoucher — спать), daybed (дневная кровать), fainting couch (кушетка для обмороков), кровать для полулежания, — вот уж несколько веков не выходящий из моды предмет интерьера.

В этом материале поделимся интересными и пикантными фактами из истории кушетки, рассмотрим их основные разновидности и стили, порассуждаем, насколько кушетка уместна в современной квартире.

Не привыкли отказывать себе в роскоши и безукоризненном качестве? Тогда вам непременно придется по вкусу кухонная мебель на заказ от самых престижных производителей Италии.

Мебель для обмороков и шик в чистом виде

Факты из истории кушетки:

  • В конце XIX века в Викторианскую эпоху женщины в Европе носили тугие корсеты. В жаркое время года это часто приводило к обморокам, поэтому была изобретена особая кровать для обмороков.
  • Кушетка была частью богатых домов и предметом изысканного интерьера, поэтому длясоздания такой мебели применялись дорогие сорта древесины и богатые ткани, в стиле «рококо» использовалась и позолота.
  • В конце XIX – начале XX века кушетки стали широко использоваться во врачебной практике. В кабинете доктора обязательно была комфортная кушетка. В состоятельном доме часто создавалась соответствующая комната для осмотра, прежде всего, женщин, чтобы обеспечить врачу и пациентке изолированность. *Позже более примитивные кушетки появились в больницах.
  • Кстати, всем известный Зигмунд Фрейд практиковал психоанализ, поместив пациента на
  • кушетку. В тот же период кушетка стала и предметом для украшения гостиной в «высшем обществе».
  • Современные производители мебели, моделируя кушетки, часто берут за основу предметы искусства (картины). Так появилась короткая кушетка «рекамье» в античном стиле, скопированная с портрета некой мадам Рекамье, которая была поклонницей античности.
  • Мастера прошлых веков, в свою очередь, заимствовали прообраз кушетки с фресок, найденных в Древней Помпее.

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Кушетка в современном интерьере

Виды и способы применения в наше время:

  1. В тосканском интерьере применимы варианты с дополнительной спинкой: гибрид кушетки и канапе, с цветочными принтами и деревянным корпусом.
  2. В викторианском стиле возможны были в двух вариантах: сдержанный классицизм, дерево + бархат / вельвет, либо золотисто-белый рококо. Такие предметы мебели только для роскошного интерьера, или для театра.
  3. Видоизменённая в виде комнатного мягкого шезлонга подходит к стилю хай-тек.
  4. Ультрашик: дороговизна материалов, необычные формы, отсутствие «викторианских» деталей. Пример: диван-дюшес.
  5. В интерьере одинаково хорошо смотрится в трёх вариантах: просто спинка, спинка с дополнительным валиком, спинка + подушка.
  6. Кушетка с кожаной обивкой подойдёт для кабинета.
  7. Чтобы кушетка лучше вписалась в комнату, лучше заказать хотя бы пару стульев из аналогичных материалов, с обивкой, которая соответствует по стилю и тону обивке.

Узнавайте больше интересных фактов о мире интерьерной моды на сайте Mobilicasa.

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