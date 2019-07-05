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Posted 5 июля 2019, 03:42

Published 5 июля 2019, 03:42

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Екатеринбуржцы обвинили «Единую Россию» в присвоении заслуг по ремонту двора

5 июля 2019, 03:42
Жители дома на улице Декабристов, 31 в Екатеринбурге сообщили, что партия «Единая Россия» присвоила себе их заслуги по ремонту двора, пишет интернет-издание Znak.

Как поясняют жители, их двор был отремонтирован по программе «Жилье и городская среда», группа активистов собирала подписи за благоустройство, помогала жильцам в этом управляющая компания. Выиграть конкурс жильцам удалось потому, что они оперативно подали заявку и, кроме того, имели на счету дома собственные средства. Контролировала ремонт управляющая компания, а проект согласовывался с жильцами.

Однако вчера обновленный двор посетили представители «Единой России» и повесили табличку, что двор отремонтирован по партийной программе «Городская среда».

Корреспондентам издания в пресс-службе партии пояснили, что она «законодательно поддержала создание программы и ее финансирование», а также принимала участие в разработке проектов, поэтому имеет отношение к благоустройству.

#Общество#Новости УрФО#Ремонт#Дворы#Екатеринбург
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