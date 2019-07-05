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Posted 5 июля 2019,, 12:37

Published 5 июля 2019,, 12:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Нижнем Тагиле утвердили охранную зону дома купца Хлопотова

5 июля 2019, 12:37
В Нижнем Тагиле утвердили границы двух объектов культурного наследия регионального значения. Под охраной оказались дом, в котором находился штаб Красной гвардии, и дом купца Хлопотова, сообщает «Областная газета».

Обе постройки расположены на проспекте Ленина.

Согласно приказам №350 и 352, на территориях разрешается проводить работы по сохранению объекта. Запрещаются строительство, установка рекламных конструкций и деятельность, способствующая разрушению домов.

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#Общество#Нижний Тагил#Охрана#Объекты культурного наследия
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