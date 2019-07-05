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Posted 5 июля 2019, 08:55

Published 5 июля 2019, 08:55

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2109 протаранил иномарку

5 июля 2019, 08:55
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов утра 5 июля по улице Свердлова. По информации правоохранительных органов, авария произошла по вине водителя автомобиля «ВАЗ-2109».

Отечественный автомобиль выезжал со второстепенной полосы и его водитель не предоставил преимущества автомобилю Daewoo. В результате ВАЗ-2109 на большой скорости протаранил иномарку, от удара она отлетела к обочине и перевернулась. В ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что пострадавшие в ДТП отсутствуют.

У Daewoo оказался смят передний бампер со стороны правого колеса, у «девятки», судя по фотографиям, отлетел капот.

Днём ранее под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Accent и ВАЗ-21150. По заявлению дорожной полиции, авария произошла после того, как ВАЗ не уступил преимущество в движении иномарке. В результате ДТП 39-летний водитель Hyundai получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Позже стало известно, что водитель ВАЗа неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

#Происшествия#Нижний Тагил
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