В Сысерти депутата лишили полномочий за неверную декларацию о доходах

Вначале прокуратура направила информацию о нарушениях в Думу Сысертского городского округа для того, чтобы депутаты могли самостоятельно проголосовать за лишение полномочий коллеги. Но на заседаниях представительного органа власти округа надлежащего решения принято не было. В связи с чем, межрайонный прокурор направил в Сысертский районный суд исковое заявление, которое было удовлетворено 5 июля. С этого дня председатель был досрочно лишён депутатских полномочий.