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Posted 5 июля 2019, 10:30

Published 5 июля 2019, 10:30

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Сысерти депутата лишили полномочий за неверную декларацию о доходах

5 июля 2019, 10:30
Председателя думы Сысертского городского округа досрочно лишили полномочий по ходатайству прокуратуры. Народный избранник, как считают в надзорном ведомстве, предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе на себя и супругу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки было установлено, что председатель думы шестого созыва не указал в справках о доходах наличие некоторых банковских счетов и недвижимого имущества в своей собственности и собственности супруги. При этом ранее депутат допускал аналогичные нарушения закона о противодействии коррупции в органах власти.

Вначале прокуратура направила информацию о нарушениях в Думу Сысертского городского округа для того, чтобы депутаты могли самостоятельно проголосовать за лишение полномочий коллеги. Но на заседаниях представительного органа власти округа надлежащего решения принято не было. В связи с чем, межрайонный прокурор направил в Сысертский районный суд исковое заявление, которое было удовлетворено 5 июля. С этого дня председатель был досрочно лишён депутатских полномочий.

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