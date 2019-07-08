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Posted 8 июля 2019, 08:50

Published 8 июля 2019, 08:50

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

СвЖД планирует построить в Екатеринбурге кольцевую дорогу по примеру Москвы

8 июля 2019, 08:50
Сюжет
ИННОПРОМ
СвЖД анонсировала строительство в столице Урала аналога Московской кольцевой железной дороги, сообщает интернет-издание Znak.

Данное заявление сделал начальник СвЖД Иван Колесников во время круглого стола на «Иннопроме-2019». По его словам, приступить к разработке проекта планируется в 2020 году. СвЖД может создать сразу несколько маршрутов, которые свяжут Екатеринбург с близ расположенными городами. Кроме того, планируется развитие уже имеющегося маршрута между железнодорожным вокзалом и Кольцово.

Для реализации проекта придется расширить возможности станции «Екатеринбург-Пассажирский», не исключено также строительство нового вокзального комплекса.

#Транспорт#Новости УрФО#ИННОПРОМ#Поезда#СвЖД#Екатеринбург
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