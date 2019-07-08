СвЖД планирует построить в Екатеринбурге кольцевую дорогу по примеру Москвы

Posted 8 июля 2019, 08:50
Published 8 июля 2019, 08:50
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Данное заявление сделал начальник СвЖД Иван Колесников во время круглого стола на «Иннопроме-2019». По его словам, приступить к разработке проекта планируется в 2020 году. СвЖД может создать сразу несколько маршрутов, которые свяжут Екатеринбург с близ расположенными городами. Кроме того, планируется развитие уже имеющегося маршрута между железнодорожным вокзалом и Кольцово.
Для реализации проекта придется расширить возможности станции «Екатеринбург-Пассажирский», не исключено также строительство нового вокзального комплекса.