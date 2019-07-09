Нижний Тагил и Екатеринбург обменяются театрами кукол

Posted 9 июля 2019, 18:08
Published 9 июля 2019, 18:08
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Гастроли пройдёт в рамках Всероссийского года театра при поддержке Правительства Свердловской области. Кукольные театры Екатеринбурга и Нижнего Тагила прошли конкурсный отбор в начале лета и получили право показать спектакли в других городах.
Посмотреть выступления нижнетагильских кукольников екатеринбуржцы смогут в начале сентября. На это время запланированы моноспектакль «Аленький цветочек» и постановка-приключение «В стране дорожных знаков», которые откроют 75-й театральный сезон.
Тагильчане познакомятся с творчеством театра из Екатеринбурга в конце сентября — для них будут поставлены музыкальная сказка «Приключения с обучением, или Вперед, спасатели!», сказка «Василиса Прекрасная» и лауреат конкурса «Браво!» в 2016 году в номинации «Лучшая актерская работа в театре кукол» бэби-спектакль «Разноцветные сказки».