Нижний Тагил и Екатеринбург обменяются театрами кукол

Тагильчане познакомятся с творчеством театра из Екатеринбурга в конце сентября — для них будут поставлены музыкальная сказка «Приключения с обучением, или Вперед, спасатели!», сказка «Василиса Прекрасная» и лауреат конкурса «Браво!» в 2016 году в номинации «Лучшая актерская работа в театре кукол» бэби-спектакль «Разноцветные сказки».