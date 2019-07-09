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Posted 9 июля 2019, 18:08

Published 9 июля 2019, 18:08

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Нижний Тагил и Екатеринбург обменяются театрами кукол

9 июля 2019, 18:08
После успешных гастролей в Тольятти нижнетагильские кукольники вновь отправятся в путешествие. В начале сентября стартует обменный гастрольный проект совместно с коллегами из Екатеринбурга, сообщает театр кукол Нижнего Тагила.

Гастроли пройдёт в рамках Всероссийского года театра при поддержке Правительства Свердловской области. Кукольные театры Екатеринбурга и Нижнего Тагила прошли конкурсный отбор в начале лета и получили право показать спектакли в других городах.

Посмотреть выступления нижнетагильских кукольников екатеринбуржцы смогут в начале сентября. На это время запланированы моноспектакль «Аленький цветочек» и постановка-приключение «В стране дорожных знаков», которые откроют 75-й театральный сезон.

Тагильчане познакомятся с творчеством театра из Екатеринбурга в конце сентября — для них будут поставлены музыкальная сказка «Приключения с обучением, или Вперед, спасатели!», сказка «Василиса Прекрасная» и лауреат конкурса «Браво!» в 2016 году в номинации «Лучшая актерская работа в театре кукол» бэби-спектакль «Разноцветные сказки».

#Свободное время#Новости УрФО#Нижний Тагил#Театр кукол#Гастроли#Спектакли#Выступление#Екатеринбург
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