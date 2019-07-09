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Posted 9 июля 2019, 03:08

Published 9 июля 2019, 03:08

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле началось строительство веревочного парка

9 июля 2019, 03:08
На территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле 8 июля началось строительство девятиметрового веревочного аттракциона, сообщает АН «Между строк».

Работы выполняет компания «Эльф парк», имеющая опыт реализации подобных проектов. Строительство займет до полутора месяцев, как пояснил корреспондентам представитель компании Андрей Рублев. Аттракцион включает в себя три веревочных маршрута, а также девятиметровый скалодром.

Веревочный парк рассчитан на детей от пяти лет, верхней планки ограничения нет. Как сообщает представитель подрядчика, аттракцион нравится даже взрослым. При этом посетители не должны иметь ограничений по медпоказаниям. Предварительно гости парка проходят инструктаж по технике безопасности. Для каждого участника предусмотрена страховка — каждый человек пристегивается к тросу в начале маршрута, отстегнуться можно только с помощью инструктора. Стоимость билета — 150 рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Народный#Парк#Аттракционы
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