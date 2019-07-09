В Нижнем Тагиле началось строительство веревочного парка

Веревочный парк рассчитан на детей от пяти лет, верхней планки ограничения нет. Как сообщает представитель подрядчика, аттракцион нравится даже взрослым. При этом посетители не должны иметь ограничений по медпоказаниям. Предварительно гости парка проходят инструктаж по технике безопасности. Для каждого участника предусмотрена страховка — каждый человек пристегивается к тросу в начале маршрута, отстегнуться можно только с помощью инструктора. Стоимость билета — 150 рублей.