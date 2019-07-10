tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2019, 11:05

Published 10 июля 2019, 11:05

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

«Рифей» напомнил свердловчанам об правилах утилизации старой мебели

10 июля 2019, 11:05
Регоператор «Рифей» призывает жителей Свердловской области выбрасывать старую мебель, не нарушая требований законодательства. Крупногабаритные вещи можно оставлять около контейнерных площадок.

Региональный оператор получает сообщения от неравнодушных граждан о том, что некоторые лица выбрасывают отходы в несанкционированных местах. К примеру, одно из сообщений с фотофиксацией касалось жителя Волчанска. Мужчина выкинул старый диван на незаконную свалку, хотя он мог разместить вещь на контейнерной площадке.

Если жители будут выбрасывать мусор в местах, где это не допустимо, то свалки будут появляться постоянно. За несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами в законодательстве РФ предусмотрена административная ответственность, отмечает директор «Компании «Рифей» Федор Потапов.

«Рифей» напоминает, что мебель принадлежит к категории крупногабаритных отходов, ведь зачастую её размеры превышают полметра по одной стороне. Для таких вещей владельцы контейнерных площадок обычно предусматривают специальный бункер, рассчитанный на повышенную вместимость и грузоподъёмность. Вывоз такого вида мусора не осуществляется ежедневно, а может производиться по определённому графику либо по заявке. В отсутствие бункера для КГО регоператор рекомендует складывать мебель вблизи баков, а не увозить на несанкционированные свалки.

Также регоператор призывает свердловчан сообщать о стихийных свалках и о нарушителях. Материалы нужно фиксировать на фото или видео, а затем направлять на почту «Рифея» — [email protected], либо сообщать по телефону +7(3435)36-33-77. Информация о вопиющих случаях будет направляться в надзорные органы.

#Общество#Нижний Тагил#Мебель#Мусор#Утилизация#Рифей#Федор Потапов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика