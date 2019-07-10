«Рифей» напомнил свердловчанам об правилах утилизации старой мебели

«Рифей» напоминает, что мебель принадлежит к категории крупногабаритных отходов, ведь зачастую её размеры превышают полметра по одной стороне. Для таких вещей владельцы контейнерных площадок обычно предусматривают специальный бункер, рассчитанный на повышенную вместимость и грузоподъёмность. Вывоз такого вида мусора не осуществляется ежедневно, а может производиться по определённому графику либо по заявке. В отсутствие бункера для КГО регоператор рекомендует складывать мебель вблизи баков, а не увозить на несанкционированные свалки.