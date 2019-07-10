«Рифей» напомнил свердловчанам об правилах утилизации старой мебели

Posted 10 июля 2019, 11:05
Published 10 июля 2019, 11:05
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Региональный оператор получает сообщения от неравнодушных граждан о том, что некоторые лица выбрасывают отходы в несанкционированных местах. К примеру, одно из сообщений с фотофиксацией касалось жителя Волчанска. Мужчина выкинул старый диван на незаконную свалку, хотя он мог разместить вещь на контейнерной площадке.
Если жители будут выбрасывать мусор в местах, где это не допустимо, то свалки будут появляться постоянно. За несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами в законодательстве РФ предусмотрена административная ответственность, отмечает директор «Компании «Рифей» Федор Потапов.
«Рифей» напоминает, что мебель принадлежит к категории крупногабаритных отходов, ведь зачастую её размеры превышают полметра по одной стороне. Для таких вещей владельцы контейнерных площадок обычно предусматривают специальный бункер, рассчитанный на повышенную вместимость и грузоподъёмность. Вывоз такого вида мусора не осуществляется ежедневно, а может производиться по определённому графику либо по заявке. В отсутствие бункера для КГО регоператор рекомендует складывать мебель вблизи баков, а не увозить на несанкционированные свалки.
Также регоператор призывает свердловчан сообщать о стихийных свалках и о нарушителях. Материалы нужно фиксировать на фото или видео, а затем направлять на почту «Рифея» — [email protected], либо сообщать по телефону +7(3435)36-33-77. Информация о вопиющих случаях будет направляться в надзорные органы.